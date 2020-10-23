РЖД продает здание с залом центральных железнодорожных касс на канале Грибоедова. Эксперты пророчат ему будущее отеля или офиса

Историческое здание с залами центральных железнодорожных касс на канале Грибоедова может стать отелем или офисом. «Дочка» РЖД просит за него минимум 853 млн рублей.

АО «Федеральная пассажирская компания» ищет покупателя для здания с залами центральных железнодорожных касс на канале Грибоедова, 24. Объект выставил на торги Российский аукционный дом, прием заявок начнется 26 октября. Начальная цена – 853 млн рублей. Эксперты пророчат объекту будущее отеля, но считают, что участвовать в аукционе рискнут немногие инвесторы.

Историческое здание на набережной канала Грибоедова, 24, выставлено на торги вместе с земельным участком. Аукцион состоится 4 декабря. Как сообщает РАД, нежилые помещения занимают пять этажей здания и подвал, их общая площадь – 9 278,4 кв. метра. Площадь участка составляет 3 475 кв. метров. Начальная стоимость объекта на аукционе – 853 млн рублей. РАД начнет принимать заявки 26 октября.



Сейчас объект и земля под ним принадлежат АО «Федеральная пассажирская компания» – дочерней фирме ОАО «РЖД». В пресс-службе «ФПК» не смогли оперативно прокомментировать решение о продаже здания. Но в презентации РАД об этом говорится так: «Альтернативные способы продажи билетов привели к тому, что в залах центральных железнодорожных касс на канале Грибоедова стало безлюдно. Старинное здание ждет достойного использования».

Эксперты рынка недвижимости признают, что здание расположено в интересной локации – по соседству с Невским проспектом, в деловом и туристическом центре города.

«В первом приближении здесь можно реализовать проект торгово-офисного центра, в лучшие времена можно было бы рассматривать и вариант с гостиницей», – считает гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

По мнению гендиректора Colliers International Санкт-Петербург Андрея Косарева, верхние этажи здания выгоднее всего приспособить под апартаменты. «Офисы, наверное, тоже могут быть интересны, но, скорее всего, они не выдержат такую экономику из-за большой платы за вход в проект и высокой стоимости реконструкции. С большей вероятностью окупится приспособление здания под апартаменты, учитывая, что они продаются на стадии строительства. Если разместить в доме гостиницу, то при таких затратах ее доходность в долгосрочной перспективе вряд ли может быть высокой. Но в любом случае такое решение может быть оправдано с точки зрения будущей капитализации актива», – поясняет Косарев.



«У этого здания интересная входная группа и отличные видовые характеристики, поэтому скорее всего его будут рассматривать под проект отеля. Если по каким-то причинам запустить отель там будет невозможно, то это хорошая локация для бизнес центра класса А или торговой функции в стилистике Пассажа. Первые этажи скорее всего приспособят под стрит-ритейл, поскольку там отличная проходимость», – полагает вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

При этом участвовать в аукционе, вероятно, решат немногие, считает эксперт. По словам Шарыгиной, при более подробном анализе у объекта могут обнаружиться охранные обязательства и прочие нюансы. По мнению Пашкова, цена объекта кажется несколько завышенной. «Само здание достаточно специфическое – пассаж со световым фонарем, к которому пристроены офисные помещения», – поясняет он.

Однако в Colliers International, напротив, отметили, что, с учетом стоимости квадратного метра в этой локации, объект продается недорого. Но в любом случае инвестору придется вложиться в реконструкцию и серьезно покреативить. «Есть очевидные проблемы с организацией парковки, возможно, будут сложности с дополнительными мощностями, конструктивом здания. Фасадная часть с красивыми видами на канал Грибоедова и Казанский собор с точки зрения доли в общей площади очень небольшая. Основная доля площади выходит во внутренний двор и имеет серьезные ограничения по планировочным решениям в силу примыкания к брандмауэрным стенам соседних домов», – рассказал Косарев.



В реестре объектов культурного наследия здание не состоит, в КГИОП подтвердили, что у дома нет охранного статуса. При этом у него богатое историческое прошлое. Постройки на участке существовали еще в первой половине XIX века, в 1884 году дом перестроили архитекторы Михаил Петерсон и Павел Сюзор для промышленника Владимира Ратькова-Рожнова. Позже помещения занял «Пассаж», который расположился на территории от канала Грибоедова до Думской улицы и, по задумке владельца, должен был конкурировать с универмагом на Невском проспекте. Тогда на здании появились арки и симметричные эркеры, оно обзавелось симметричным фасадом с входной аркой по центру. В проемах окон разместили кадуцеи в виде жезлов с двумя крыльями – символы бога торговли Меркурия.

После революции дом поначалу пустовал, потом его занимали конторы и мебельный магазин. В 1970-х внутреннюю галерею здания по решению Ленгорисполкома перестроили под железнодорожные кассы. Крышу оснастили круглыми иллюминаторами, кассы освещались солнечным светом – за образец брали библиотеку в Выборге, которую, как считается, проектировал финский архитектор Алвар Аалто. С начала нулевых билеты в кассах продавало РЖД,

