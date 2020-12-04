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«Зенит» получил разрешение на допуск зрителей в вип-ложи

На матч 17-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Урал» будет допущено ограниченное количество зрителей. Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба в пятницу, 4 декабря, правительство Санкт-Петербурга разрешило присутствие болельщиков в вип-ложах.

«Правительство города внимательно изучило документы, предоставленные «Зенитом», и приняло решение согласовать допуск ограниченного числа зрителей на субботний матч Российской премьер-лиги против «Урала». В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», — заявили в «Зените».

Новые ограничения в Петербурге вступят в силу с 23 ноября. В постановлении, помимо прочего, говорилось, что будет запрещен «доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков». При этом эти требования «не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки», уточнили в Смольном.

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