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Обрушился один из крупнейших телескопов в мире «Аресибо». Момент падения попал на видео

Легендарный радиотелескоп «Аресибо» в Пуэрто-Рико разрушился из-за окончательного износа несущей конструкции. Камеры слежения запечатлели происшествие.

Радиотелескоп открылся в 1963 году. Его диаметр составлял 305 метров. Обсерваторию использовали Корнеллский университет и Национальный научный фонд США. Изначально телескоп был предназначен для поиска инопланетной жизни. Он упоминается во многих фильмах, книгах и компьютерных играх. Одно из самых известных появлений состоялось в 17-м фильме про приключения Джеймса Бонда «Золотой глаз».

В 2017 году ураган «Мария» повредил радарную антенну телескопа. Впоследствии у него лопнули два троса, на которых над чашей телескопа был подвешен подвижный облучатель. Разрушения продолжались, и Национальный научный фонд США принял решение о полном закрытии объекта.

Сейчас сотрудники фонда планируют процедуру полного разбора конструкции.

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Похоже хана нашей цивилизации, строить такое все равно разучились
Modest_5e4ce41f7533b
"Видно быть потопу...".
Maik5
Где видео?
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