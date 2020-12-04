Легендарный радиотелескоп «Аресибо» в Пуэрто-Рико разрушился из-за окончательного износа несущей конструкции. Камеры слежения запечатлели происшествие.
Watch: The moment the giant telescope collapsed, this week, at the Arecibo Observatory in Puerto Rico. pic.twitter.com/HhfkwoAXzT— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 3, 2020
Радиотелескоп открылся в 1963 году. Его диаметр составлял 305 метров. Обсерваторию использовали Корнеллский университет и Национальный научный фонд США. Изначально телескоп был предназначен для поиска инопланетной жизни. Он упоминается во многих фильмах, книгах и компьютерных играх. Одно из самых известных появлений состоялось в 17-м фильме про приключения Джеймса Бонда «Золотой глаз».
В 2017 году ураган «Мария» повредил радарную антенну телескопа. Впоследствии у него лопнули два троса, на которых над чашей телескопа был подвешен подвижный облучатель. Разрушения продолжались, и Национальный научный фонд США принял решение о полном закрытии объекта.
Сейчас сотрудники фонда планируют процедуру полного разбора конструкции.