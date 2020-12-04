В Петербурге разослали почти на четверть больше «писем счастья». Только в ноябре камеры засняли более 150 тысяч нарушений ПДД

За ноябрь 2020 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более 150 тысяч нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них предсказуемо — превышение скорости. А в целом за текущий год штрафов за нарушения, снятые камерами, было выписано почти на четверть больше, чем в 2019-м.



Как сообщает 4 декабря пресс-служба комитета по информатизации и связи, 93% от всех нарушений ПДД, зафиксированных в Петербурге комплексами фотовидеофиксации, а это более 140 тысяч случаев, составили нарушения скоростного режима. Вторыми по частоте стали нарушения требований остановки или стоянки — их более 7,7 тысячи. Замыкает тройку лидеров проезд на красный свет, таких нарушений засекли более 1,1 тысячи.