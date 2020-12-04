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В Петербурге разослали почти на четверть больше «писем счастья». Только в ноябре камеры засняли более 150 тысяч нарушений ПДД

За ноябрь 2020 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более 150 тысяч нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них предсказуемо — превышение скорости. А в целом за текущий год штрафов за нарушения, снятые камерами, было выписано почти на четверть больше, чем в 2019-м.

Как сообщает 4 декабря пресс-служба комитета по информатизации и связи, 93% от всех нарушений ПДД, зафиксированных в Петербурге комплексами фотовидеофиксации, а это более 140 тысяч случаев, составили нарушения скоростного режима. Вторыми по частоте стали нарушения требований остановки или стоянки — их более 7,7 тысячи. Замыкает тройку лидеров проезд на красный свет, таких нарушений засекли более 1,1 тысячи.

Всего с начала года вынесено более 3,4 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. По сравнению с тем же периодом 2019 года это на 20% больше.

Городская автоматизированная система фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты штрафов работает в Петербурге с 2010 года. Вся информация о нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фотовидеофиксации и количестве проезжающих автомобилей передаётся в ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сейчас в Петербурге работают более 270 стационарных, мобильных и передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД, а в следующем году это число планируют значительно увеличить.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра, на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» и на сайте ГИБДД РФ. Информация также доступна в группах Городского мониторингового центра в соцсетях.

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Комментарии (11)

4u6uc
ну разослали то молодци, но я с сентября его не получил, и с сентября кстати не могу штрафы глянуть, сайт гибдд тупо зависает на сервисе проверки штрафов... пока фотки не будет, хрен я что оплачивать буду...
Kbcbwsy
О! сейчас пойдут (да уже и пошли..) комментарии от сограждан на тему "Больше!Больше!Еще Больше штрафов!..."
Сограждане не понимают, что тем, кто натыкивает эти камеры, причем, как правило, исключительно в тех местех, где они с точки зрения БДД нафиг не нужны - нас..ть на БДД - их интересуют только и исключительно доходы - бюджета ли, установщиков ли камер и присосавшихся к ним...
sektor7
Надо больше камер. Особого на перекрёстки и выезды за стоп линию
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