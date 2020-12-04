Группа ДДТ выпустила клип, снятый на недострое в Мурино. Он про 2020 год

Группа ДДТ выпустила клип на песню «2020», съёмки которого минувшей осенью проходили на недострое в Мурино. «Уходит, крестясь, год 2020-й, но лёгкие наши, как прежде, легки», — констатируют музыканты.



Коронавирусные мотивы возникают и в других строчках: исполнители вспоминают про то, что «хоронили безвременно павших», а во время праздников люди смотрели, как «салюты кипят в Instagram», но не могли выйти на улицу. «Мир изменился, он стал другим», — утверждается в песне.



Ролик идёт чуть меньше пяти минут. За это время Юрий Шевчук и ДДТ успевают устроить квартирник и спеть под гитару, сыграть в комнатах-ячейках недостроенного ЖК и на пустыре между высоток. Большинство кадров сняты при помощи дрона.

