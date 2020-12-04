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Группа ДДТ выпустила клип, снятый на недострое в Мурино. Он про 2020 год

Группа ДДТ выпустила клип на песню «2020», съёмки которого минувшей осенью проходили на недострое в Мурино. «Уходит, крестясь, год 2020-й, но лёгкие наши, как прежде, легки», — констатируют музыканты.

Коронавирусные мотивы возникают и в других строчках: исполнители вспоминают про то, что «хоронили безвременно павших», а во время праздников люди смотрели, как «салюты кипят в Instagram», но не могли выйти на улицу. «Мир изменился, он стал другим», — утверждается в песне.

Ролик идёт чуть меньше пяти минут. За это время Юрий Шевчук и ДДТ успевают устроить квартирник и спеть под гитару, сыграть в комнатах-ячейках недостроенного ЖК и на пустыре между высоток. Большинство кадров сняты при помощи дрона.

Первоначально песня называлась «Лето». «Это был тяжелый год, вообще для всех тяжелый: короныч, изоляция, все сидели по домам, все сейчас какие-то надорванные. Но этот год уходит, всё изменилось, и впереди надежда. Оптимизм. Вот о чем эта песня», — объяснял в сентябре идею текста и клипа Юрий Шевчук.

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Комментарии (6)

Danik
Ну и муравейник! Кошмар! Как людям там жить. А вокруг какая-то жуть. Да что-то и песня, по мне, так не супер. За все это время только это в голову и пришло? Так это у всех так! Видать дроном учились пользоваться!)
OldObyvatel
Жив, жив, курилка!
Юра - Музыкант!
264100121
Может быть после этого клипа достроят наконец Норманновское "Десяткино 2" Люди уже устали ждать.
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