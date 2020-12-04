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Гэндальф, Бильбо, Гимли и другие хотят спасти дом Толкина от продажи. Звезды «Властелина колец» объявили сбор средств

Звезды фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» призвали спасти дом Дж. Р. Р. Толкина на Нортмур-роуд в Северном Оксфорде от продажи. Как пишет 3 декабря The Guardian, активисты должны собрать 6 млн долларов за три месяца, иначе здание уйдет другим покупателям.

В этом доме Толкин жил с 1930 по 1947 годы, в нем он написал «Хоббита» и приступил к «Властелину колец». Инициаторы кампании по выкупу здания хотят разместить в нем литературный центр Толкина. Здание стоит 5,3 млн дролларов, однако еще как минимум 800 тыс. нужны на ремонт. Если удастся собрать больше, то у активистов есть большие планы — например, создать стипендию для малообеспеченных на посещение творческих курсов в центре. Если соберут 6,45 млн, то обещают построить логово Смауга для курильщиков во дворе.

Кампанию начала писательница Джулия Голдинг, к ней присоединились Иэн Маккеллен (играл Гэндальфа), Джон Рис Дэвис (Гимли), Мартин Фриман (Бильбо Бэггинс из «Хоббита»), Энни Леннокс, получившая «Оскар» за песню «Into the West» из «Властелина колец: Возвращение короля», и другие. Если 6 млн долларов собрать не удастся, то деньги направят в благотворительную организацию по популяризации наследия Толкина.

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Комментарии (1)

260650801
Наследники Толкиена - миллиардеры. Но нет, надо с простых людей собирать. Кстати, ГарриПоттерша могла бы выкупить - у нее тоже состояние больше миллиарда.
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