Гэндальф, Бильбо, Гимли и другие хотят спасти дом Толкина от продажи. Звезды «Властелина колец» объявили сбор средств

Звезды фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» призвали спасти дом Дж. Р. Р. Толкина на Нортмур-роуд в Северном Оксфорде от продажи. Как пишет 3 декабря The Guardian, активисты должны собрать 6 млн долларов за три месяца, иначе здание уйдет другим покупателям.



В этом доме Толкин жил с 1930 по 1947 годы, в нем он написал «Хоббита» и приступил к «Властелину колец». Инициаторы кампании по выкупу здания хотят разместить в нем литературный центр Толкина. Здание стоит 5,3 млн дролларов, однако еще как минимум 800 тыс. нужны на ремонт. Если удастся собрать больше, то у активистов есть большие планы — например, создать стипендию для малообеспеченных на посещение творческих курсов в центре. Если соберут 6,45 млн, то обещают построить логово Смауга для курильщиков во дворе.

