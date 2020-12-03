У Тесака при вскрытии во рту нашли третью предсмертную записку

Во время стрима на YouTube-канале адвокат Алексей Михальчик рассказал, что постановление по почте получил отец Тесака. Там на 15 листах заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел города Челябинска Толкачев перечисляет обстоятельства дела, среди которых есть и информация о предсмертной записке.

Стало известно о третьей предсмертной записке националиста Максима Марцинкевича больше известного как Тесак. Ее нашли во рту у мёртвого неонациста. Об этом сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича. Документ в ночь на 4 декабря опубликован в телеграм-канале имени погибшего, который ведут его близкие.

«При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М.С. Из её содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», - говорится в опубликованном тексте постановления.



Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорил, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.



Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.

