В Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака по «Формату 18»
Соратника Максима Марцинкевича (Тесака) нашли мёртвым в подмосковном Красногорске. Об этом 27 октября сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на праворадикальный ресурс.
Артёму Костылеву по кличке Костыль было 36 лет. Наиболее активно в правых организациях он участвовал в начале нулевых, в том числе снимался в роликах «Формата 18». По официальной версии, он совершил суицид. Тело с верёвкой грибник нашёл в лесополосе 23 октября. Соратники в добровольный уход из жизни не верят, утверждая, что он о подобных намерениях не говорил.
Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорит, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.
Похороны Тесака прошли 3 октября на Кунцевском кладбище. Проститься с неонацистом пришло более 2 тысяч человек.