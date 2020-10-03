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03.10.2020 18:32
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Тесака похоронили в белом гробу. На прощании с националистом насчитали более двух тысяч человек

Националиста Максима Марцинкевича (Тесака) похоронили на Кунцевском кладбище в Москве 3 октября. Прощание обошлось без эксцессов.

Прощание с Марцинкевичем, которого хоронили в белом гробу, продолжалось несколько часов. Желающие выстроились в большую очередь перед кладбищем, на входе в которое установили рамки и дежурили сотрудники полиции. Портал Ura.ru сообщил, что в траурной церемонии приняли участие около 2,5 тысячи человек.

Родители националиста Марцинкевича, обнаруженного мертвым в камере челябинского следственного изолятора, не смогли осмотреть его тело перед похоронами. Они не верят в версию о его самоубийстве и хотели бы провести независимую экспертизу, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорит, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.

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Комментарии (4)

Random_spb
Так может он сам вырвал себе на ногах ногти, сделал в руки несколько уколов, отключил камеры, а потом со следами борьбы повесился?
hal9000
Мда..создается впечатление что Кремль либо специально это делает либо уже не в состоянии контролировать силовой блок..бардак и беспредел какой то...тут явное убийство..даже следы уже не стесняются незаметать...попахивает беспределом в переделе власти..в скором будущем...
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