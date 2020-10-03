Националиста Максима Марцинкевича (Тесака) похоронили на Кунцевском кладбище в Москве 3 октября. Прощание обошлось без эксцессов.

Прощание с Марцинкевичем, которого хоронили в белом гробу, продолжалось несколько часов. Желающие выстроились в большую очередь перед кладбищем, на входе в которое установили рамки и дежурили сотрудники полиции. Портал Ura.ru сообщил, что в траурной церемонии приняли участие около 2,5 тысячи человек.

Родители националиста Марцинкевича, обнаруженного мертвым в камере челябинского следственного изолятора, не смогли осмотреть его тело перед похоронами. Они не верят в версию о его самоубийстве и хотели бы провести независимую экспертизу, сообщает «Коммерсантъ».

