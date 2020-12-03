Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» в четверг, 3 декабря, в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые уступили со счетом 65:73 (14:23, 18:22, 21:8, 12:20).
Самым результативным в составе турецкой команды стал чешский форвард Ян Веселы, набравший 17 очков. У «Зенита» лучшим оказался Кевин Пангос с 16 очками.
Поражение стало для петербуржцев первым в четырех последних матчах турнира, команда занимает 5-е место в турнирной таблице. Напомним, что в минувшую среду в футбольной Лиге чемпионов проиграл футбольный «Зенит», а в четверг выездной матч в Магнитогорске завершился поражением для СКА.