На проспекте Просвещения заменили 12 метров трубы. Тепло устремилось в 27 домов

12 метров трубопровода заменили теплоэнергетики в Выборгском районе Петербурга. Работы у дома №30 по проспекту Просвещения были завершены вечером 3 декабря, на 14 часов раньше обещанного.



О холодных батареях в домах № 28 и № 30 по проспекту Просвещения читатели сообщили в редакцию утром 3 декабря. Как выяснилось, у последнего здания велись плановые работы. С помощью ультразвуковой диагностики был найден ненадежный участок трубы метрового диаметра. На время ремонта от отопления отключили 27 зданий. По плану ремонт должны были завершить в девять утра 4 декабря. Но энергетики сразу заявили, что управятся раньше. Они предупреждают, что поступление тепла в дома зависит уже от управляющих компаний.

