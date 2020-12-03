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На проспекте Просвещения заменили 12 метров трубы. Тепло устремилось в 27 домов

12 метров трубопровода заменили теплоэнергетики в Выборгском районе Петербурга. Работы у дома №30 по проспекту Просвещения были завершены вечером 3 декабря, на 14 часов раньше обещанного.

О холодных батареях в домах № 28 и № 30 по проспекту Просвещения читатели сообщили в редакцию утром 3 декабря. Как выяснилось, у последнего здания велись плановые работы. С помощью ультразвуковой диагностики был найден ненадежный участок трубы метрового диаметра. На время ремонта от отопления отключили 27 зданий. По плану ремонт должны были завершить в девять утра 4 декабря. Но энергетики сразу заявили, что управятся раньше. Они предупреждают, что поступление тепла в дома зависит уже от управляющих компаний.

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