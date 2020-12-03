В чеченском посёлке Шалажи неизвестные самовольно переименовали одну из улиц в честь террориста Анзорова, который осенью напал на французского учителя и отрезал ему голову.
Убийца оправдывал свой поступок тем, что педагог показывал на занятиях карикатурные изображения пророка Мухаммеда. Фотография таблички с именем преступника появилась в анонимных телеграм-каналах и соцсетях 3 декабря. «Московский комсомолец» отмечает, что семья Анзорова — выходцы из Шалажи.
В чеченском селе Шалажи, жители переименовали одну из улиц в честь Абдуллаха Анзорова, который отрезал голову учителю в пригороде Парижа.— Mr. Covid (@GxutxrsywW42Fb) December 3, 2020
Не экстремизм, нет? pic.twitter.com/vukMAovHjQ
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.
Абдулах Анзоров вскоре после убийства выложил в соцсети фото тела и прикрепил к нему аудиозапись на русском языке. По версии следствия, на преподавателя ему указали два студента, которым он за это заплатил.