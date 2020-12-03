Cайт петербургского фонда «Точка опоры» победил на всероссийском фестивале социальных интернет-ресурсов

Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» ежегодно проводится с 2010 года с целью поддержки и поощрения наиболее весомых интернет-ресурсов, направленных на интеграцию и социализацию инвалидов в общество.

Петербургский благотворительный фонд «Точка опоры» стал победителем на фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Спорт равных возможностей», поборовшись за победу с 28 участниками — сайтами и интернет-проектами региональных и федеральных спортивных организаций.

В этом году на участие в конкурсе было подано 443 заявки из различных регионов России и стран ближнего зарубежья в 8 номинациях: «Вместе мы сможем больше», «Радуга жизни», «Дорога в жизнь», «Спорт равных возможностей», «Говорить и показывать», «Открытие года», «Дети как дети», «Творческая мастерская».



«Миссия фонда «Точка опоры» созвучна названию фестиваля, ведь спорт — сфера, где все равны, спорту не важно, какой ты. Побеждают мотивация, упорство и дисциплина», — сказала, получая награду, директор фонда Анна Афанасьева. На сайте фонда «Точка опоры» собрана полная информация о доступных адаптивных видах спорта в Санкт-Петербурге для детей и взрослых с контактами тренеров, освещаются победы и достижения спортсменов, социально-культурные и образовательные проекты.



Церемония награждения проводилась в ставшем привычным в этому году онлайн-формате. «Но в этом есть определенные плюсы — общение с единомышленниками, тёплые поздравления коллег со всех уголков России», — сказали в фонде.

