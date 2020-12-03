Петербуржцы смогут вызвать врача на дом по номеру 122. Проблему недозвона обещают решить до Нового года

Власти Петербурга придумали, как «кардинально улучшить» ситуацию с вызовом врача на дом. Как сообщил в ходе пресс-брифинга 3 декабря вице-губернатор Евгений Елин, в ближайшее время петербуржцы смогут сделать это по единому номеру 122.
«Мы вводим новые мощности в колл-центрах, теперь можно будет звонить не только в поликлиники, но и на номер 122. Мы решаем три задачи: во-первых, чтобы каждый мог дозвониться. Во-вторых, должен быть обратный звонок из медицинского учреждения. В-третьих, после того как человек дозвонился и ему перезвонили, его должны взять на контроль — раз в день специалисты должны с ним созваниваться и выяснять самочувствие и, если идут неблагоприятные симптомы, оказывать незамедлительную помощь», — пояснил он.
Сейчас тестирование номера 122 проходит в двух районах. «Если оно успешно закончится, то до Нового года мы его [номер] включим и, как минимум, проблему дозвона уберем», — отметил вице-губернатор.
Ранее петербуржцы жаловались, что в последнее время дозвониться до поликлиники практически невозможно. Вызвать врача через электронный сервис тоже получается далеко не всегда.
Набрав номер 122, петербуржцы попадут в Единую региональную информационно-справочную службу. Этот сервис был запущен в начале 2020 года. По телефону можно проконсультироваться по вопросам, находящимся в ведении комитетов, районных администраций и подведомственных им организаций: здравоохранение, государственные услуги, выплаты и льготы, благоустройство, ЖКХ, образование, городской транспорт.