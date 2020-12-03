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Боярский предложил освободить российских артистов от службы в армии

Ввести запрет на призыв в армию для российских деятелей культуры предложил актёр Михаил Боярский. О своей инициативе он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» 3 декабря.

«Специалисты должны начинать работать, чем раньше, тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии», — сказал Боярский.

Предложил он это на фоне новостей из Южной Кореи, где звездам K-pop разрешили получать отсрочку от армии. Согласно принятому документу, музыканты и другие деятели культуры смогут неотрывно заниматься карьерой до 30 лет.

Михаил Боярский правом законодательной инициативы не обладает, но в Госдуме трудится его сын. Пока реакции на предложение не последовало.

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Комментарии (15)

Do-Mi-Nor
Актерам, считаю, полезно - опыт. А балетные - через одного голубые, по психическим нарушениям откосить запросто могут.. Миша, ты не прав.
260569221
Дык а может он парковаться научиться нормально??? Тогда пускай и ворчит
W Bons
правильно , ещё разрешить переходить улицу на красный свет , детей артистов принимать в депутаты с рождения , заплывать за буйки и дарить особо провинившимся ( зачеркнуто) заслужившим артистам деревеньки с душами от казны государевой
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