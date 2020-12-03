Боярский предложил освободить российских артистов от службы в армии

Ввести запрет на призыв в армию для российских деятелей культуры предложил актёр Михаил Боярский. О своей инициативе он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» 3 декабря.



«Специалисты должны начинать работать, чем раньше, тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии», — сказал Боярский.



Предложил он это на фоне новостей из Южной Кореи, где звездам K-pop разрешили получать отсрочку от армии. Согласно принятому документу, музыканты и другие деятели культуры смогут неотрывно заниматься карьерой до 30 лет.

