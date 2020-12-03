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В России стали меньше покупать выпивку и сигареты

Министерство здравоохранения России констатирует снижение розничных продаж табака и алкоголя за последний год.

«По розничным продажам табака и папирос обеспечено снижение на 7%, по розничной продаже алкоголя также фиксируется снижение на 6%», — цитирует 3 декабря замминистра здравоохранения Олега Салагая РИА «Новости».

В Минздраве неоднократно отмечали, что россияне стали меньше пить и курить, что сказалось на продолжительности жизни.

По словам замминистра здравоохранения, мероприятия федерального проекта по укреплению общественного здоровья россиян удалось реализовать.

Почти за 10 лет потребление алкоголя в РФ упало вдвое — до 9,3 литра на душу населения.

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Комментарии (4)

Сергей Шевчук
Ну, ну, многие стали сами гнать самогон, и очень даже вкусный.
Tattiana
Снижение официального потребления алкоголя - тревожнейший симптом, нужно звонить во все колокола.
Ибо это означает, что "пьющее поколение" вымирает, а на смену ему приходит поколение наркозависимых. Им не нужен алкоголь.
Старшее же поколение пить меньше не стало. Кто-то умер - и от некачественного алкоголя в т.ч., а многие перешли на "самиздат": покупают самогонные аппараты и гонят сами. Вина ставят свои из ягод и яблок. Кому от этого лучше?
4u6uc
зато я стал пить за двоих...
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