В России стали меньше покупать выпивку и сигареты

Министерство здравоохранения России констатирует снижение розничных продаж табака и алкоголя за последний год.
«По розничным продажам табака и папирос обеспечено снижение на 7%, по розничной продаже алкоголя также фиксируется снижение на 6%», — цитирует 3 декабря замминистра здравоохранения Олега Салагая РИА «Новости».
В Минздраве неоднократно отмечали, что россияне стали меньше пить и курить, что сказалось на продолжительности жизни.
По словам замминистра здравоохранения, мероприятия федерального проекта по укреплению общественного здоровья россиян удалось реализовать.
Почти за 10 лет потребление алкоголя в РФ упало вдвое — до 9,3 литра на душу населения.