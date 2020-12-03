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Каршеринг поймал Nissan на встречке Санкт-Петербургского шоссе, пострадали трое

Серьезная авария с участием каршеринга произошла утром 3 декабря в Петродворцовом районе Петербурга. Три человека получили травмы. Движение затруднено уже более четырех часов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 6 часов на пересечении Санкт-Петербургского и Ропшинского шоссе в Петергофе 25-летний водитель каршерингового автомобиля KIA Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. В результате водителя «КИА» госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В «Ниссане» в момент ДТП находились водитель и пассажир, их деблокировали из машины и передали медикам.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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