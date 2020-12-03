Минюст хочет убрать из российских городов «действительность, связанную с лишением свободы». СИЗО и колонии предлагается выселить

Министерство юстиции работает над пилотным проектом, по которому из городов предлагается выселить изоляторы и колонии. Для заключенных предлагается предусмотреть «отдельные площадки».

По словам министра юстиции Константина Чуйченко, система ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) должна быть преображена. Сделать это в том числе предлагается таким образом, чтобы скрыть от людей «действительность, связанную с лишением свободы».

При этом Чуйченко говорит о гуманности — в центре внимания работы сотрудников ФСИН должен быть человек, несмотря на то что он совершил преступление. Для его возвращения к нормальной жизни нужно сделать «все возможное». «Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной», — добавил министр, выступая в эфире телеканала «Россия-24» 3 декабря.