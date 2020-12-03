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Мишустин велел утвердить временные правила поставки в регионы вакцины от коронавируса

Минздрав, Минюст и Роспотребнадзор должны утвердить временные правила поставки в российские регионы вакцины от коронавируса. Такое распоряжение 3 декабря подписал Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, срок глава кабмина поставил до 8 декабря. За неделю ответственные за выполнение поручения должны разработать и утвердить временные санитарно-эпидемиологические правила, по которым вакцину повезут в регионы. Докладывать об успехах в правительство будут на регулярной основе.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что логистические цепочки уже проработаны.

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Комментарии (3)

260978581
Криворукие за 2 месяца слепили аж 2 миллиона доз (на 1 миллион населения), 400 тыс из них отдали Шойгу. В стране 140 миллионов населения, о какой «массовой вакцинации» они там говорят? С такой скоростью вакцины на всех сделают лет через 5-7.
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