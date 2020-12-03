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Китайские ученые выяснили, как чаще и реже всего происходит заражение ковидом

В качестве источника заражения коронавирусом лидером оказались члены семьи. Реже всего пациенты подхватывали болезнь в больницах.

К такому выводу пришли китайские ученые, анализируя способы распространения вируса на примере Ухани. После больниц в списке оказался общественный транспорт, затем заведения общепита.

Лидером же назвали членов семьи — чаще всего вирус передавали между собой родственники. Каждый день в компании зараженного увеличивает риск заболеть на 10 процентов.

Риск заражения напрямую зависит от близости и продолжительности общения, сделали вывод ученые.

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Комментарии (2)

Pilat
Китайцы основываются на своём опыте.
Но у них строжайшая дисциплина и именно поэтому в больницах у них почти не заражались.
А у нас я думаю, как и во всем мире, картина другая.
vader
Китайские ученые очень своевременно провели это исследование, как, впрочем, и все остальные исследования они делают исключительно своевременно. Теперь любого так называемого бессимптомного больного они будут отправлять на лечение на свежем воздухе, ранее известное как трудовые лагеря. Потому что в семье находиться опасно.
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