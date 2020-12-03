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Эксперт: маску шарфом заменить нельзя

Шарф, как и любая другая ткань, не защищает от коронавируса и заменять таким способом маску нельзя. Носить ее нужно правильно.

О смысле запрета появляться в общественных местах без маски 3 декабря напомнил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он напомнил, что носить их надо обязательно, а цель — защититься от вируса. «Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски — это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», — поделился с РИА Новости эксперт.

Эффективной защита может быть только если маску правильно носить, закрывая и нос и рот, менять через два-три часа, снимать за веревки и мыть руки если человек прикоснулся к поверхности маски.

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Комментарии (19)

kuk-vasyusha
Что за опоздавший эксперд? Вчера воз подтвердили, что лучше носить тканевые вместо медицинских, а шарф это ткань!
011
Особенно эффективны те куски тряпки с прорезями для ушей, что в магазинах выдают. Защита от дебила на кассе
261214541
"Эффективной защита может быть только если маску правильно носить, закрывая и нос и рот, менять через два-три часа, снимать за веревки и мыть"
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то есть делать так, как никто не делает) от силы - единицы на тысячу! а все остальные как раз носят по нескольку дней, постоянно трогают руками, поправляют, спускают-опускают, она неплотно прилегает, куча щелей... короче, что и требовалось доказать - в реальном мире от масок эффективность нулевая, одна лишь имитация "для галочки", чтобы не оштрафовали. вот и весь смысл этих тупых масок!

да собственно, как и всех остальных "мер по борьбе" - всё делается для видимости, чтобы "отчитаться" или прикрыть свою задницу перед проверяющими органами. а проверяющие органы проверяют тоже исключительно для отчётов и имитации бурной деятельности перед вышестоящими властями.
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