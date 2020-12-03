Эксперт: маску шарфом заменить нельзя

Шарф, как и любая другая ткань, не защищает от коронавируса и заменять таким способом маску нельзя. Носить ее нужно правильно.

О смысле запрета появляться в общественных местах без маски 3 декабря напомнил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он напомнил, что носить их надо обязательно, а цель — защититься от вируса. «Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски — это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», — поделился с РИА Новости эксперт.