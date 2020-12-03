С Плесецка в космос отправили «Гонца» и аппарат Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась в космос с космодрома Плесецк 3 декабря. Спутники «Гонец-М» уже выведены на орбиты.
Как сообщает Роскосмос, пуск ракеты в 4.14 утра произвел боевой расчет Минобороны, он прошел штатно. На борту было три спутника низкоорбитальной системы подвижной спутниковой связи. Теперь орбитальная группировка «Гонца» состоит из 15 аппаратов. Три новых спутника уже на орбите и взяты под управление.
Пуск "Союза-2.1.б", произведенный боевым расчетом Минобороны России, штатно. Основная нагрузка - спутники системы "Гонец" (российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами). https://t.co/ZHMcTMsFWh pic.twitter.com/bUt6HskrXd— РОГОЗИН (@Rogozin) December 3, 2020
Кроме того, с Земли отправили в небо «космический аппарат в интересах Минобороны».