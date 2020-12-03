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С Плесецка в космос отправили «Гонца» и аппарат Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась в космос с космодрома Плесецк 3 декабря. Спутники «Гонец-М» уже выведены на орбиты.

Как сообщает Роскосмос, пуск ракеты в 4.14 утра произвел боевой расчет Минобороны, он прошел штатно. На борту было три спутника низкоорбитальной системы подвижной спутниковой связи. Теперь орбитальная группировка «Гонца» состоит из 15 аппаратов. Три новых спутника уже на орбите и взяты под управление.

Кроме того, с Земли отправили в небо «космический аппарат в интересах Минобороны».

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Комментарии (1)

тат2007amg
Смешно, гонца за продукцией аппарата послали?
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