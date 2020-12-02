Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который пройдет в среду, 2 декабря, в Бельгии. Отметим, что игру пропускает основной нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. Ранее сообщалось о дискомфорте в области травмированной мышцы, который испытал футболист на тренировке перед вылетом на игру.
С первых минут на поле за петербургскую команду сыграют Михаил Кержаков (капитан команды), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.
Запасные игроки: Андрей Лунев, Александр Васютин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой.
Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
Наш состав на матч в Бельгии! #БрюггеЗенит pic.twitter.com/c5xdv9no5B— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 2, 2020
Напомним, что «Зенит» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако победа над «Брюгге» может вывести петербуржцев в плей-офф Лиги Европы - второго по значимости европейского клубного турнира.