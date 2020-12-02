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«Зенит» будет биться с «Брюгге» за Лигу Европы без Дзюбы

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который пройдет в среду, 2 декабря, в Бельгии. Отметим, что игру пропускает основной нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. Ранее сообщалось о дискомфорте в области травмированной мышцы, который испытал футболист на тренировке перед вылетом на игру.

С первых минут на поле за петербургскую команду сыграют Михаил Кержаков (капитан команды), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.

Запасные игроки: Андрей Лунев, Александр Васютин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако победа над «Брюгге» может вывести петербуржцев в плей-офф Лиги Европы - второго по значимости европейского клубного турнира.

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Комментарии (4)

Alkaline
Что за мышца с дискомфортом? Какую мышцу он повредил?!! Не молчите!!!
Иван 2пырьев
сверху неспособные разбазарить генофонд
ost-21
Опять Дзюбу дома оставили разбазаривать генофонд нации.
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