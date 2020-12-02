FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
75.62р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

«Зенит» может купить полузащитника «Штутгарта» за 30 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта» Николасу Гонсалесу. Как пишет в среду, 2 декабря, «Чемпионат.com», петербуржцы могут попробовать подписать контракт с 22-летним вингером зимой.

Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

Николас Гонсалес – воспитанник аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс». В 2018 году «Штутгарт» купил его за 8,5 млн евро.

В пяти последних матчах за клуб и сборную Аргентины Гонсалес забил 5 голов (2 из них – с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

victor_k
Самое время тратить почти 3 млрд рублей на покупку какого-то пинателя мяча.
Других проблем в стране, конечно же, нет.
Мойше
А что так дешево?
Antivse
А самим научиться покупать за 7,5 и продавать через пару лет за 30 никак?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний