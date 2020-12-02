Глава отдела новосибирской полиции три года брал взятки хинкали и огурцами

Новосибирский суд вынес приговор бывшему главе отдела полиции по Дзержинскому району. Подсудимый обвинялся в получении взятки в значительном размере, которую ему давали едой. Об этом 2 декабря сообщает региональный СК.



На заседании было установлено, что с октября 2015 года по сентябрь 2018 года глава ОВД регулярно получал от трёх предпринимателей взятку в виде питания в кафе на сумму 53 тысячи рублей.

«Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Новосибирской области пишет, что речь идет об Александре Гращенкове. Он велел подчиненным не составлять «административки» на бизнесменов, которые «самовольно заняли муниципальные земельные участки на территории района <…> и использовали их для коммерческой деятельности». Взамен Гращенкова бесплатно кормили в кафе. По информации издания, он предпочитал хинкали и салат из огурцов. Свою вину бывший глава ОВД признал полностью.