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Глава отдела новосибирской полиции три года брал взятки хинкали и огурцами

Новосибирский суд вынес приговор бывшему главе отдела полиции по Дзержинскому району. Подсудимый обвинялся в получении взятки в значительном размере, которую ему давали едой. Об этом 2 декабря сообщает региональный СК.

На заседании было установлено, что с октября 2015 года по сентябрь 2018 года глава ОВД регулярно получал от трёх предпринимателей взятку в виде питания в кафе на сумму 53 тысячи рублей.

«Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Новосибирской области пишет, что речь идет об Александре Гращенкове. Он велел подчиненным не составлять «административки» на бизнесменов, которые «самовольно заняли муниципальные земельные участки на территории района <…> и использовали их для коммерческой деятельности». Взамен Гращенкова бесплатно кормили в кафе. По информации издания, он предпочитал хинкали и салат из огурцов. Свою вину бывший глава ОВД признал полностью.

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Комментарии (9)

264161771
Следуя заветам Доктора из "Формулы любви":
―Откушать просим, батюшка, чем бог послал.
―Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче.
Коля Мойкин
За три года наел на 53 тысячи. Скромно.
А где приговор?
263910511
Грамотеи! Слово ХИНКАЛИ не склоняется! Вы же в СОЧАХ не отдыхаете!
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