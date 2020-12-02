Водолазкин, Юзефович и Улицкая: ярмарка литературы Non/fiction зовет гостей на два онлайн-уик-энда

Два декабрьских уик-энда подряд — 5–6 декабря и 12–13 декабря — международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction представит онлайн-программу. В числе гостей — Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Павел Пепперштейн, Алексей Поляринов, Оливия Лэнг и Никлас Натт-о-Даг. 18+

После того как в середине ноября стало известно, что власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий, организаторам независимой книжной ярмарки Non/fiction пришлось объявить о переносе события на конец марта 2021 года. Однако в традиционное для выставки время в начале декабря под эгидой Non/fiction пройдет несколько онлайн-событий. В них примут участие писатели, популяризаторы науки, литературоведы, историки культуры, критики и художники.

На момент публикации известно подробное расписание только на уик-энд 5–6 декабря. В субботу, 5 декабря, в 15:00 состоится презентация книги Людмилы Улицкой «Бумажный театр». Сразу после этого, в 16:00, писатель и филолог Евгений Водолазкин расскажет о своем романе «Оправдание Острова». В 17:00 приглашенные гости побеседуют о работе Питера Хёга «XX век», а в 18:00 о сектах, культурной памяти и своем новом романе «Риф» будет говорить молодой писатель Алексей Поляринов.

В воскресенье, 6 декабря, в 15:00 обладатель премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонид Юзефович представит роман «Филэллин». В 17:00 состоится беседа британской писательницы и эссеистки Оливии Лэнг и писателя, литературного антрополога Ольги Брейнингер — они обсудят книгу Лэнг «Путешествие к Источнику Эха» о том, почему писатели пьют. В 19:00 политолог Екатерина Шульман и нейропсихолог, автор работы «Лучшее в нас» Стивен Пинкер выяснят, в чем человечество стало лучше.



Ссылки на Youtube-эфиры и расписание на второй уик-энд ищите на сайте ярмарки.