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NASDAQ хочет обязать компании включать женщин и представителей меньшинств в советы директоров. Российских эмитентов это затронет частично

Американская биржа NASDAQ предложила обязать торгующиеся на ней компании включать в совет директоров хотя бы одну женщину и хотя бы одного представителя ЛГБТК+ или «недостаточно представленных меньшинств», к которым относят афроамериканцев, выходцев из испаноязычных стран Латинской Америки, представителей коренных народов Северной Америки и Аляски.

Российские эмитенты могут выдохнуть с облегчением: для компаний, зарегистрированных вне США, а также малых частных предприятий предусмотрены послабления — у них в совете директоров хотят видеть хотя бы двух женщин.

NASDAQ обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с предложением ввести новые правила листинга, касающиеся разнообразия состава совета директоров и раскрытия информации, 1 декабря. Если инициативу одобрят, компании, акции которых обращаются на бирже, будут обязаны либо выполнить требования, либо объяснить, почему это не сделано. В основу предложения легли более 20 исследований, которые обнаружили связь между разнообразием советов директоров компаний и лучшими финансовыми показателями и корпоративным управлением. Ожидается, что через два года после утверждения SEC правил листинга у всех компаний будет один разноплановый директор.

«Компании, которые не в состоянии выполнить задачи по составу совета директоров в требуемые сроки, не будут подлежать исключению из списка, если они предоставят публичное объяснение причин невыполнения», — сказано в заявлении биржи.

Сейчас на NASDAQ торгуются акции нескольких российских компаний: HeadHunter, «Яндекс», Ozon, Qiwi и Veon (владелец сотового оператора «Билайн»). «У нас есть в совете директоров женщина. Как раз вчера назначили Ольгу Филатову. То есть мы выполняем это потенциальное требование биржи, которое они только собираются ввести», — сообщил «Фонтанке» 2 декабря руководитель пресс-службы в HeadHunter Александр Джабаров. На вопрос об отношении компании к такой политике биржи руководитель корпоративного PR Ozon Анастасия Самойлова отметила, что не может комментировать решение NASDAQ. В совете директоров компании уже есть две женщины — Елена Ивашенцева и Лидия Джетт.

Совету директоров «Яндекса» гендерное разнообразие обеспечивает Эстер Дайсон, а Qiwi — Надя Черкасова, Елена Титова и Татьяна Жаркова. Только совет директоров Veon состоит полностью из мужчин.

«Фонтанка» отправила запросы в «Яндекс» и Veon.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Дон_Бидон
Надо в устав внести несколько директорских должностей: "белый директор", "черный директор", "желтый директор", "голубой директор" и т.п. Это будет красиво!
260650801
Нашим не надо. У наших в руководстве и так одни представители сексуальных меньшинств...
daisychain
А почему забыли аутистов и солнечных деток?
Они тоже недопредставлены!
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