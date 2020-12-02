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«Пришла наша очередь помочь». После студентов-медиков в Петербурге к работе в пандемию привлечены будущие педагоги

Проект «Продлёнка на удалёнке» может подтолкнуть к изменению программы подготовки педагогов в Университете Герцена. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» вице-губернатора Ирины Потехиной 2 декабря.

«Проект перевернул жизнь университета. Мы всерьёз обсуждаем внесение изменений в программу подготовки будущих педагогов, опираясь на этот новый опыт. Сейчас за всеми нашими шагами — благо формат это позволяет — внимательно наблюдают все педагогические вузы страны», — приводятся слова проректора по учебной работе РГПУ Александра Гогоберидзе.

«Весной помогать врачам вышли студенты-медики. Сейчас пришла наша очередь помочь городу», — добавил ректор Сергей Богданов.

В преддверии новогодних каникул в РГПУ готовят для школьников виртуальные «ёлки». Праздники будут тематическими — не только веселыми, но и полезными: «Математическая ёлка», «Литературная».

После осенних каникул в Петербурге родителям разрешили переводить детей на удалённый формат обучения по желанию. Он предполагает просмотр лекций в первой половине дня, а затем живые онлайн-уроки, которые ведут студенты РГПУ. Такой возможностью воспользовались более 13 тысяч школьников. О том, как устроено онлайн-обучение и проект «Продлёнка на удалёнке», читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

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Как-то от всего этого картошкой времен СССР попахивает. Тогда студентов, научных работников и прочую шелупонь, каждую осень на картофельные нивы посылали.
264017931
Уилл Смит и Томми Ли Джонс в роли опричников противостоят боярам-инопланетянам. Это сценарий одного урока истории в одной из школ Мурино. Его автор Максим Бойко знает как завладеть вниманием учащихся. Это принесло ему победу на всероссийском конкурсе "Педагогический дебют 2020", где Максиму посоветовали не уходить из педагогики... (с) Выпуск Новостей 78 канал 23.00 01 декабря.
Беда...........
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