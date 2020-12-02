«Пришла наша очередь помочь». После студентов-медиков в Петербурге к работе в пандемию привлечены будущие педагоги

Проект «Продлёнка на удалёнке» может подтолкнуть к изменению программы подготовки педагогов в Университете Герцена. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» вице-губернатора Ирины Потехиной 2 декабря.
«Проект перевернул жизнь университета. Мы всерьёз обсуждаем внесение изменений в программу подготовки будущих педагогов, опираясь на этот новый опыт. Сейчас за всеми нашими шагами — благо формат это позволяет — внимательно наблюдают все педагогические вузы страны», — приводятся слова проректора по учебной работе РГПУ Александра Гогоберидзе.
«Весной помогать врачам вышли студенты-медики. Сейчас пришла наша очередь помочь городу», — добавил ректор Сергей Богданов.
В преддверии новогодних каникул в РГПУ готовят для школьников виртуальные «ёлки». Праздники будут тематическими — не только веселыми, но и полезными: «Математическая ёлка», «Литературная».
После осенних каникул в Петербурге родителям разрешили переводить детей на удалённый формат обучения по желанию. Он предполагает просмотр лекций в первой половине дня, а затем живые онлайн-уроки, которые ведут студенты РГПУ. Такой возможностью воспользовались более 13 тысяч школьников. О том, как устроено онлайн-обучение и проект «Продлёнка на удалёнке», читайте в материале «Фонтанки».