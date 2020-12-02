«Пришла наша очередь помочь». После студентов-медиков в Петербурге к работе в пандемию привлечены будущие педагоги

Проект «Продлёнка на удалёнке» может подтолкнуть к изменению программы подготовки педагогов в Университете Герцена. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» вице-губернатора Ирины Потехиной 2 декабря.



«Проект перевернул жизнь университета. Мы всерьёз обсуждаем внесение изменений в программу подготовки будущих педагогов, опираясь на этот новый опыт. Сейчас за всеми нашими шагами — благо формат это позволяет — внимательно наблюдают все педагогические вузы страны», — приводятся слова проректора по учебной работе РГПУ Александра Гогоберидзе.