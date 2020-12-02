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Умер актёр Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя

Актер&nbsp;Борис Плотников в роли&nbsp; доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце»
Актер Борис Плотников в роли  доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце»Фото: кадр из фильма «Собачье сердце»/реж. 

Владимир Бортко/1988г.

В Москве на 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» режиссёра Владимира Бортко. Об этом второго декабря сообщает ТАСС.

Отмечается, что у актёра был подтверждён коронавирус. Как сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, где Плотников был художественным руководителем мастерской, тот неделю был на аппарате ИВЛ.

Борис Плотников был известен своими ролями как в кино, так и в театре. В частности, участвовал в спектаклях МХТ имени Чехова, Московского театра сатиры, Московского театра-студии п/р Олега Табакова.

Актер&nbsp;Борис Плотников в роли&nbsp; доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце»
Актер Борис Плотников в роли  доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце»Фото: кадр из фильма «Собачье сердце»/реж. 

Владимир Бортко/1988г.

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Комментарии (6)

Dimitry Antonov
Земля пухом, вечная память.
DmSh
Но у него много хооших ролей. Раскол 1993 год - Струве.
ost-21
Хорошоший актер и гениальный фильм как никогда актуальный в наше время, Швондеры опять пришли к власти.
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