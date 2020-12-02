Умер актёр Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя

В Москве на 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» режиссёра Владимира Бортко. Об этом второго декабря сообщает ТАСС.



Отмечается, что у актёра был подтверждён коронавирус. Как сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, где Плотников был художественным руководителем мастерской, тот неделю был на аппарате ИВЛ.



Борис Плотников был известен своими ролями как в кино, так и в театре. В частности, участвовал в спектаклях МХТ имени Чехова, Московского театра сатиры, Московского театра-студии п/р Олега Табакова.

