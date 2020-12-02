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Онищенко разъяснил, кому нужна госпитализация при лёгкой форме коронавируса

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, когда пациентам с COVID-19 требует лечение в больнице.

Как сообщает 2 декабря РИА Новости, Онищенко прокомментировал инцидент в Новосибирске, где мужчину с туберкулёзом и коронавирусом медики высадили на улице, отказав в помощи. «При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все «за» и «против» и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — пояснил Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой». Если болезнь протекает тяжело, требуется стационарное лечение, подчеркнул он.

«Если заболевание коронавирусом протекает в лёгкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека, — отметил Онищенко. — То же самое с онкологией, поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет. Ему нужна госпитализация».

Напомним, после сообщений новосибирских СМИ местный Росздравнадзор начал проверку двух медицинских учреждений.

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Комментарии (8)

Maik5
Писали недавно, что с подавленным иммунитетом легче болеют.
Онищенко против?
260657101
Онищенко академик РАН? Аахахаха, лучшего способа окончательно дискредитировать это звание и организацию , пожалуй не придумать.
260551481
Из него академик как из говна пуля... Такие вот "акадЭмики" и уничтожили советскую науку, образование, здравоохранение и пр.
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