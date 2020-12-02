Онищенко разъяснил, кому нужна госпитализация при лёгкой форме коронавируса

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, когда пациентам с COVID-19 требует лечение в больнице.
Как сообщает 2 декабря РИА Новости, Онищенко прокомментировал инцидент в Новосибирске, где мужчину с туберкулёзом и коронавирусом медики высадили на улице, отказав в помощи. «При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все «за» и «против» и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — пояснил Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой». Если болезнь протекает тяжело, требуется стационарное лечение, подчеркнул он.
«Если заболевание коронавирусом протекает в лёгкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека, — отметил Онищенко. — То же самое с онкологией, поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет. Ему нужна госпитализация».
Напомним, после сообщений новосибирских СМИ местный Росздравнадзор начал проверку двух медицинских учреждений.