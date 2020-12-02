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«Он же адмирал, все верно». На улице Нахимова забил фонтан кипятка высотой в три этажа

Горячий источник забил на Васильевском острове ночью 2 декабря. О фонтане высотой в три этажа написали жители дома №3/1 по улице Нахимова.

На опубликованном видео прорыв выглядит эффектно. За кадром голос опасается, что днём в доме не будет воды. «Он же адмирал, все верно», - напоминает комментатор о том, в чью честь названа улица.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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