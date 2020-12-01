Главный тренер нидерландского футбольного клуба «Фейеноорд» Дик Адвокат объявил о завершении карьеры. Его заявление опубликовано 1 декабря на официальном сайте команды.
«Я знаю, что уже говорил об этом раньше, но на этот раз вы больше не сможете меня удержать: ближайшие месяцы точно станут для меня последними в качестве клубного тренера. После долгой и прекрасной карьеры «Фейеноорд» — отличное место для ухода на пенсию. Надеюсь и верю, что мы сможем добиться успеха до этого момента», - говорится в сообщении Адвоката.
Адвокату в этом году исполнилось 73 года. За свою карьеру он возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии и России. Под его руководством в 2010-2012 годах у российской национальной команды была беспроигрышная серия в 14 матчей. С 2006 по 2009 годы Адвокат работал в петербургском «Зените».