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«Вы больше не сможете меня удержать». Экс-тренер российской сборной и «Зенита» объявил о завершении карьеры

Главный тренер нидерландского футбольного клуба «Фейеноорд» Дик Адвокат объявил о завершении карьеры. Его заявление опубликовано 1 декабря на официальном сайте команды.

«Я знаю, что уже говорил об этом раньше, но на этот раз вы больше не сможете меня удержать: ближайшие месяцы точно станут для меня последними в качестве клубного тренера. После долгой и прекрасной карьеры «Фейеноорд» — отличное место для ухода на пенсию. Надеюсь и верю, что мы сможем добиться успеха до этого момента», - говорится в сообщении Адвоката.

Фото: feyenoord.nl

Адвокату в этом году исполнилось 73 года. За свою карьеру он возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии и России. Под его руководством в 2010-2012 годах у российской национальной команды была беспроигрышная серия в 14 матчей. С 2006 по 2009 годы Адвокат работал в петербургском «Зените».

Фото: feyenoord.nl

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Комментарии (3)

bluxer
Прочитал: «Вы больше не сможете меня содержать».
Djnyana
73.., а сколько в нём Силы! За.. Адвоката! )
Денис Липенсон
Ну и новостники у вас спортивные =)
А ничего, что главное то, что он привёл Зенит к первому чемпионству в Новое время в 2007, а потом в 2008 выиграл впервые в истории Питерского клуба Кубок УЕФА ! Строки про который были в гимне Зенита с 80-тых годов прошлого века !
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Вот вам статья... А со сборной России, он как раз ничего путнего не выиграл !
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