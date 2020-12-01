Минюст США не обнаружил фальсификаций на выборах президента

Минюст США не увидел во время президентских выборов в стране нарушений, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена. Об этом заявил глава министерства Уильям Барр.



«К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов», — цитирует 1 декабря его интервью Associated Press РИА Новости. Он уточнил, что все жалобы проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.



Напомним, действующий президент США Дональд Трамп не признает победу Джо Байдена и оспаривает результаты в судах нескольких штатов. Большинство мировых лидеров уже поздравили Байдена, однако Владимир Путин держит паузу.

