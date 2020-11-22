«Нет никаких для нас проблем». Путин ответил на интересующий всех вопрос о Байдене

В вопросах поздравления Москвой победителя на президентских выборах в США нет никакого скрытого смысла, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему он не поздравил Джозефа Байдена.
«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплёки. Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Мы просто ждём окончания внутриполитического противостояния», — объяснил Путин 22 ноября в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он подчеркнул, что Россия относится с уважением ко всем: «и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену». «Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела», — сказал Путин.
По его словам, Москва готова работать «с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа».
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. В ходе подсчета голосов действующий глава Белого дома неоднократно заявлял о своей победе, однако по итогам лидером гонки стал 77-летний демократ Байден. О том, кто он такой, читайте в материале «Фонтанки».
Считая себя избранным президентом США, Байден выбрал главу президентской администрации и определился с кандидатами на пост госсекретаря. Между тем Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что официальные результаты фальсифицированы. Очередное заявление он сделал 16 ноября. Выборщики должны назвать имя нового президента США 8 декабря, если судебные процессы по этому поводу не затянутся.