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«Нет никаких для нас проблем». Путин ответил на интересующий всех вопрос о Байдене

В вопросах поздравления Москвой победителя на президентских выборах в США нет никакого скрытого смысла, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему он не поздравил Джозефа Байдена.

«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплёки. Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Мы просто ждём окончания внутриполитического противостояния», — объяснил Путин 22 ноября в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что Россия относится с уважением ко всем: «и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену». «Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела», — сказал Путин.

По его словам, Москва готова работать «с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа».

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. В ходе подсчета голосов действующий глава Белого дома неоднократно заявлял о своей победе, однако по итогам лидером гонки стал 77-летний демократ Байден. О том, кто он такой, читайте в материале «Фонтанки».

Считая себя избранным президентом США, Байден выбрал главу президентской администрации и определился с кандидатами на пост госсекретаря. Между тем Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что официальные результаты фальсифицированы. Очередное заявление он сделал 16 ноября. Выборщики должны назвать имя нового президента США 8 декабря, если судебные процессы по этому поводу не затянутся.

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Комментарии (35)

rom_bom
Путин снова ведет себя с Цивилизованными людьми неподобающе, как хам в трамвайной лавке! это хамство с непоздравлением еще аукнется, еще как аукнется, но не на Путине и его дружках - а на нас, простом народе! Президент Зеленский первым принес поздравления - вот с кого надо бы брать пример, но нет, это "не по понятиям", так? гопники повсюду!
Вячеслав Рогожин
Совсем недавно Путин заявлял, что то, что испорчено, испортить уже нельзя – в плане невозможности введения новых реально действенных санкций пртив России. Но его прямые подопечные из известной партии в ГД опровергли это завление, указав предельно конкретно направление Самого Неприятного воздействия. А именно, запланировав закон о выводе РПЦ и других организаций из-под самой возможности финансового контроля по отмыванию финансов – и вывода их за рубеж соответственно. Теперь и для правительств Европы и для Байдена в США станет совершенно ясно, что в первую очередь нужно взять под контроль именно финансовые потоки через РПЦ и другие религиозные организации из России, которые могут использоваться для спонсирования деятельности иностранных российских в данном случае) агетов в их странах. И ведь организовать это можно под предельно благовидным предлогом: нужны четкие данные по происхождению финансовых потоков и их дальнейшему распространению. Кто, кому и сколько. Отмазы типа «некие граждане
263776891
Здесь обсуждение ведут нормальные взрослые люди или сборище выпускников психбольницы,случайно выпущенных на волю.Касается всех "комментаторов". Вас даже ясельной группой нельзя назвать.
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