«Нет никаких для нас проблем». Путин ответил на интересующий всех вопрос о Байдене

В вопросах поздравления Москвой победителя на президентских выборах в США нет никакого скрытого смысла, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему он не поздравил Джозефа Байдена.

«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплёки. Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Мы просто ждём окончания внутриполитического противостояния», — объяснил Путин 22 ноября в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что Россия относится с уважением ко всем: «и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену». «Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела», — сказал Путин.