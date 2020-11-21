СМИ назвали фаворита на должность госсекретаря США

Джозеф Байден, по информации американских СМИ, определился с кандидатами на пост госсекретаря. Самым вероятным называют Энтони Блинкена.
Как пишет издание The Hill, Блинкен является фаворитом в гонке за должность, в 2015–2017 годах он был заместителем госсекретаря. AP сообщает, что выбор, вероятно, будет сделан между Блинкеном и сенатором от штата Делавэр Крисом Кунсом. Кроме них в число претендентов входят сенатор Крис Мерфи, бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший первый замгоссекретаря, а также посол Уильям Бернс.
Ранее Джозеф Байден, считающий себя избранным президентом США, выбрал главу президентской администрации. Им станет его советник Рон Клейн.
Между тем Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что выборы выиграл он, а официальные результаты фальсифицированы. Очередное заявление он сделал 16 ноября. Выборщики должны назвать имя нового президента США 8 декабря, если судебные процессы по этому поводу не затянутся.