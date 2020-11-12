Считающий себя избранным президентом США Джо Байден выбрал своего советника Рона Клейна на должность главы президентской администрации, сообщает 12 ноября AP.

В заявлении Байден cjj,obk j njv, чтобы он выбрал Клейна на эту должность, учитывая его многолетний опыт работы в Вашингтоне и опыт борьбы с лихорадкой бола, который пригодится в борьбе с пандемией COVID-19.

«Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми любого политического спектра - это именно то, что мне нужно в главе администрации Белого дома, когда мы противостоим этому моменту кризиса и снова объединяем нашу страну», - сказал Байден.