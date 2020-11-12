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12.11.2020 23:34
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Байден уже выбрал главу своей администрации

Считающий себя избранным президентом США Джо Байден выбрал своего советника Рона Клейна на должность главы президентской администрации, сообщает 12 ноября AP.

В заявлении Байден cjj,obk j njv, чтобы он выбрал Клейна на эту должность, учитывая его многолетний опыт работы в Вашингтоне и опыт борьбы с лихорадкой бола, который пригодится в борьбе с пандемией COVID-19.

«Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми любого политического спектра - это именно то, что мне нужно в главе администрации Белого дома, когда мы противостоим этому моменту кризиса и снова объединяем нашу страну», - сказал Байден.

Клейн был руководителем аппарата вице-президента Байдена во время первого срока Барака Обамы, был руководителем аппарата вице-президента Эла Гора в середине 1990-х годов и ключевым советником в нынешней избирательной кампании Байдена, руководя его подготовкой к дебатам. В целом он работал с Байденом со времен президентской кампании демократа 1987 года.

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