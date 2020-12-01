Количество умерших от коронавируса в Москве превысило девять тысяч человек

За последние сутки в Москве подтвердилась смерть еще 75 человек с коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице превысило 9 тысяч человек (9053). Отметим, летальная статистика держится примерно на одном уровне — накануне сообщалось о 76 умерших в Москве.



Петербург начал обгонять столицу по этому показателю - сегодня утром сообщалось о 85 смертях за 24 часа.