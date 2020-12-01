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Количество умерших от коронавируса в Москве превысило девять тысяч человек

За последние сутки в Москве подтвердилась смерть еще 75 человек с коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице превысило 9 тысяч человек (9053). Отметим, летальная статистика держится примерно на одном уровне — накануне сообщалось о 76 умерших в Москве.

Петербург начал обгонять столицу по этому показателю - сегодня утром сообщалось о 85 смертях за 24 часа.

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Комментарии (2)

ЯКраснорецц
Только вот беда. Статистику росстата то не испортили. Апрель-сентябрь смертей в Москве
2019: 58543,
2020: 73569.
Внезапно умерло больше чем на 15000, чем в 2019.. ой а почему это во время эпидемии то ?
virusanet
/еще 75 /

весь ноябрь от 70 до 77,
декабрь уж начался, и снова 75.
никакой фантазии у собянина.
то ли дело здесь, в городке...

хе-хе.
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