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В Кабуле подорвался автомобиль с российскими дипломатами

Самодельное взрывное устройство взорвалось на пути автомобиля российских дипломатов в Кабуле. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сотрудники дипмиссии получили «легкую контузию», уточнили в министерстве.

«По предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», - сообщили дипломаты.

В МИД РФ потребовали от афганских властей провести «тщательное расследование инцидента». Пресс-атташе дипмиссии РФ в Афганистане Никита Ищенко заявил РИА Новости, что госпитализация никому из сотрудников посольства не понадобилась, серьезно никто не пострадал.

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Комментарии (3)

doorbal_
нужен был повод - вот он!
Агроном аэродрома
"Самодельное взрывное устройство взорвалось" - точно не газовый баллон хлопнул?
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