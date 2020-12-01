В Кабуле подорвался автомобиль с российскими дипломатами

Самодельное взрывное устройство взорвалось на пути автомобиля российских дипломатов в Кабуле. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Сотрудники дипмиссии получили «легкую контузию», уточнили в министерстве.
«По предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», - сообщили дипломаты.
В МИД РФ потребовали от афганских властей провести «тщательное расследование инцидента». Пресс-атташе дипмиссии РФ в Афганистане Никита Ищенко заявил РИА Новости, что госпитализация никому из сотрудников посольства не понадобилась, серьезно никто не пострадал.