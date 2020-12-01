Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали подозреваемых в грабеже. Злоумышленники на кроссовере марки BMW в Красногвардейском районе избили мужчину и отобрали у него два дорогих смартфона.



Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, днем 1 декабря на проспекте Энергетиков двое неизвестных избили мужчину и похитили у него два дорогостоящих смартфона iPhone. После этого злоумышленники сели в автомобиль BMW X6 и уехали в сторону станции метро «Ладожская». Информацию о произошедшем, а также описание машины и приметы нападавших передали всем дежурным нарядам, был введен план «Перехват».