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Лакшери гоп-стоп. Двое на BMW X6 отобрали у мужчины два iPhone на Энергетиков

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали подозреваемых в грабеже. Злоумышленники на кроссовере марки BMW в Красногвардейском районе избили мужчину и отобрали у него два дорогих смартфона.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, днем 1 декабря на проспекте Энергетиков двое неизвестных избили мужчину и похитили у него два дорогостоящих смартфона iPhone. После этого злоумышленники сели в автомобиль BMW X6 и уехали в сторону станции метро «Ладожская». Информацию о произошедшем, а также описание машины и приметы нападавших передали всем дежурным нарядам, был введен план «Перехват».

Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

В 13 часов, работая по горячим следам, наряд вневедомственной охраны заметил искомый БМВ на Ириновском проспекте. На место направили еще один наряд, после чего сотрудники Росгвардии блокировали кроссовер и задержали двоих мужчин, находившихся в салоне машины. В ней же нашли и похищенные айфоны.

Один из задержанных ранее уже был судим. Обоих подозреваемых передали полиции.

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Комментарии (9)

262126571
с кауказа бмвшники? стиль похож.
hal9000
Лохи какие то..)...мда бмв когда то расшифровывался как Боева Машина Воров..всякие бандиты ее любили..а сейчас южане на них катаются гопота всякая мажоры нетрадициональной ориентировки..уничтожили бренд..)
260551481
Фонтанка почему то умалчивает что преступники были басурмане.
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