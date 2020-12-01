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Семнадцатилетний юноша украл машину у родственника и разбил ее в ДТП под Петербургом

Несовершеннолетний молодой человек без разрешения взял машину своего родственника в Волховском районе Ленобласти. Полтора часа спустя его задержали на месте ДТП. Уехал он недалеко.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 ноября в полицию Волховского района с заявлением об угоне обратился 33-летний житель деревни Бережки. Сама кража произошла двумя днями ранее: между 9:00 и 9:15 28 ноября от дома 5 в деревне Усадьбище пропал принадлежащий заявителю синий KIA Rio 2015 года выпуска.

В 10:40 28 ноября у дома 33 в деревне Усадьбище этот «КИА» попал в ДТП. За рулем автомобиля был 17-летний юноша. Он украл ключи от машины у родственника.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Молодого человека отпустили под обязательство о явке.

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Комментарии (1)

Владислав М
Опять эта глупая формулировка - "без цели хищения". Как можно тайно взять чужое, без цели хищения? Бред! Тогда все воры будут говорить, украл мобильник, шубу ... чисто поносить, без цели хищения, собирался потом вернуть.
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