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После эфира на радио Навального проверяют на наличие призывов к экстремизму

Высказывания оппозиционера Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заинтересовали московских следователей, которые увидели призывы к экстремизму. Об этом ТАСС 1 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, следствие считает, что утром 27 ноября Навальный в прямом эфире программы «Разворот» призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ.

«В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — отметил собеседник агентства.

Ранее политик во время выступления по видеосвязи на заседании комитета по международным делам Европейского парламента призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов.

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Комментарии (19)

SERGEY111
После прочтения этой новости Леха выплюнув последний кусочек чудного гегенбахского шницеля только и произнес - гебен зи мир битте .
Жора  
Готовы пойти на что угодно, лишь бы Навальный не возвращался в Россию! P.S. После голосования на пеньках, смешно читать про покушение на свержение конституцинного строя!)))
261214541
главные экстремисты - это и есть власти! они принимают экстремистские законы и ведут экстремистскую деятельность в отношении народа.
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