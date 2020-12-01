После эфира на радио Навального проверяют на наличие призывов к экстремизму

Высказывания оппозиционера Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заинтересовали московских следователей, которые увидели призывы к экстремизму. Об этом ТАСС 1 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.



По словам источника агентства, следствие считает, что утром 27 ноября Навальный в прямом эфире программы «Разворот» призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ.

«В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — отметил собеседник агентства.

