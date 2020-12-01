Центробанк выявил крупную финансовую пирамиду Antares, в которой работают выходцы из рухнувшей «Кэшбери»

Antares Limited развернула в 16 регионах России сеть «консультационных центров» по привлечению «инвестиций». По словам Ляха, в компании работали менеджеры, которые ранее продвигали рухнувшую финансовую пирамиду «Кэшбери». Организация рекламировалась в группе «ВКонтакте», которую недавно постановил заблокировать Читинский суд.

Центробанк выявил крупную финансовую пирамиду, основанную компанией Antares Limited, в которой работали менеджеры финансовой пирамиды «Кэшбери». Об этом 1 декабря заявил в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

В ЦБ пояснили, что работающая под брендом Antares фирма фактически не вела никакой деятельности, а выплачивать деньги «инвесторам» могла только за счет привлечения новых средств. При этом компания инвестировала средства только в криптовалютах, поэтому найти конечных получателей денег невозможно.

«Кэшбери» позиционировала себя, как p2p-сервис, она предлагала гражданам вложить средства в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, обещая при этом доходность до 600% годовых. Финансовая пирамида рухнула в конце сентября 2018 года. Банк России передал информацию о «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. Ущерб от ее деятельности оценивается в 3 млрд рублей.