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Автомобиль на Октябрьской набережной влетел в остановку. По словам очевидцев, это было его второе ДТП

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на пересечении Октябрьской набережной и улицы Крыленко ночью 1 декабря. Человек, показавшийся прохожим погибшим, «воскрес».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель этого автомобиля ударил «Пежо» и пытался скрыться, но остановка ему помешала. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС.

Подписчик группы Александр проходил мимо. Водитель и пассажир разбитой машины, по его словам, выглядели нетрезвыми. Сначала даже показалось, что пассажир погиб, «а он бухой в отключке был», рассказывает Александр. «Пежо» он тоже видел — довольно далеко от этой аварии.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Kezevo
Можно ездить без прав спокойно! Дпс на дорогах все равно нету
yarg99
Пить надо дома с телевизором и едой.
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