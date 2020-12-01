Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на пересечении Октябрьской набережной и улицы Крыленко ночью 1 декабря. Человек, показавшийся прохожим погибшим, «воскрес».
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель этого автомобиля ударил «Пежо» и пытался скрыться, но остановка ему помешала. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС.
Подписчик группы Александр проходил мимо. Водитель и пассажир разбитой машины, по его словам, выглядели нетрезвыми. Сначала даже показалось, что пассажир погиб, «а он бухой в отключке был», рассказывает Александр. «Пежо» он тоже видел — довольно далеко от этой аварии.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.