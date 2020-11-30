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В Японии представили гигантского робота для привлечения туристов

В японском городе Иокогама 30 ноября показали гигантского двигающегося робота из аниме Gundam, передаёт Reuters.

Восемнадцатиметровый Гандам стоит в порту и сам по себе является обзорной площадкой на набережной. Это будет центральная часть комплекса Gundam Factory Yokohama, туристической достопримечательности, которая откроется 19 декабря в портовом городе. Он умеет делать пару шагов, приседать на колено и вставать, поднимать правую руку и указательный палец

Робот смоделирован по образу персонажа из «Mobile Suit Gundam», японского мультфильма, впервые выпущенного в конце 1970-х годов, об огромных боевых роботах, пилотируемых людьми. Сериал породил множество спин-оффов и игрушек и получил признание во всем мире. Франшиза используется до сих пор.

В выставочном зале посетители могут посмотреть историю создания робота, а в одном из павильонов виртуально оказаться в кабине пилота Gundam, расположенной в его головной части. Цена билета в зависимости от посещаемого объекта составит от 1 650 до 3 300 иен (от 16 до 32 долларов).

Власти надеются, что это приведет к стимулированию туристического спроса и оживлению местных территорий.

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