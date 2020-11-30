В японском городе Иокогама 30 ноября показали гигантского двигающегося робота из аниме Gundam, передаёт Reuters.
Восемнадцатиметровый Гандам стоит в порту и сам по себе является обзорной площадкой на набережной. Это будет центральная часть комплекса Gundam Factory Yokohama, туристической достопримечательности, которая откроется 19 декабря в портовом городе. Он умеет делать пару шагов, приседать на колено и вставать, поднимать правую руку и указательный палец
実物大ガンダムを動かすプロジェクト— よっくん (@yoshi115t) September 21, 2020
「ガンダム GLOBAL CHALLENGE」
・2歩踏み出す
・しゃがんで立膝
・立ち上がる
・右手を突き上げ、人差し指
・しゃがんで立膝
・バックステップでドックへ戻る
・手首の回転の指の可動
以前と違い、今回は爪先の動作まで確認できる位置より（速度加工済み）#GFY pic.twitter.com/JgwGILe2d5
Робот смоделирован по образу персонажа из «Mobile Suit Gundam», японского мультфильма, впервые выпущенного в конце 1970-х годов, об огромных боевых роботах, пилотируемых людьми. Сериал породил множество спин-оффов и игрушек и получил признание во всем мире. Франшиза используется до сих пор.
В выставочном зале посетители могут посмотреть историю создания робота, а в одном из павильонов виртуально оказаться в кабине пилота Gundam, расположенной в его головной части. Цена билета в зависимости от посещаемого объекта составит от 1 650 до 3 300 иен (от 16 до 32 долларов).
Власти надеются, что это приведет к стимулированию туристического спроса и оживлению местных территорий.