Восемнадцатиметровый Гандам стоит в порту и сам по себе является обзорной площадкой на набережной. Это будет центральная часть комплекса Gundam Factory Yokohama, туристической достопримечательности, которая откроется 19 декабря в портовом городе. Он умеет делать пару шагов, приседать на колено и вставать, поднимать правую руку и указательный палец

Робот смоделирован по образу персонажа из «Mobile Suit Gundam», японского мультфильма, впервые выпущенного в конце 1970-х годов, об огромных боевых роботах, пилотируемых людьми. Сериал породил множество спин-оффов и игрушек и получил признание во всем мире. Франшиза используется до сих пор.

В выставочном зале посетители могут посмотреть историю создания робота, а в одном из павильонов виртуально оказаться в кабине пилота Gundam, расположенной в его головной части. Цена билета в зависимости от посещаемого объекта составит от 1 650 до 3 300 иен (от 16 до 32 долларов).



Власти надеются, что это приведет к стимулированию туристического спроса и оживлению местных территорий.