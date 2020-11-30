В судах Петербурга подсчитали «ковидные» административки за осень. Большие цифры пришлось объяснить

Объединённая пресс-служба судов Петербурга подсчитала и опубликовала 30 ноября статистику по коронавирусным административным делам. Судя по статистике, безмасочников и иных нарушителей противоковидных правил стали штрафовать гораздо реже, чем весной и летом.
За осень в суды поступило 759 административных делопроизводств по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Из них 258 были рассмотрены с назначением наказания, 43 прекращено. Для сравнения: весной по этой статье Административного кодекса было выписано 1890 протоколов, летом — 1676. Статья предусматривает для граждан предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, для юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей.
По ч.2 ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») наблюдается резкий скачок. За осень в суды поступило 644 делопроизводства в противовес 316 весной и 327 летом. 117 человек по этой статье осенью получили штраф. Статьёй для граждан предусматривается штраф от 15 000 до 40 000 руб., для юрлиц — от 200 тысяч до полумиллиона.
«Увеличение осенью количества материалов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ связано с поступлением дел о неразмещении гражданами информации в течение трех календарных дней со дня прибытия в РФ о результатах лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных услуг. Из 107 прекращенных 75 дел завершили объявлением устного замечания», — отметили в пресс-службе судов.