В судах Петербурга подсчитали «ковидные» административки за осень. Большие цифры пришлось объяснить

Объединённая пресс-служба судов Петербурга подсчитала и опубликовала 30 ноября статистику по коронавирусным административным делам. Судя по статистике, безмасочников и иных нарушителей противоковидных правил стали штрафовать гораздо реже, чем весной и летом.

За осень в суды поступило 759 административных делопроизводств по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Из них 258 были рассмотрены с назначением наказания, 43 прекращено. Для сравнения: весной по этой статье Административного кодекса было выписано 1890 протоколов, летом — 1676. Статья предусматривает для граждан предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, для юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей.