«Икра где-то рядом». Каким образом поставщик красной икры сохранил прибыль во время пандемии

«Мы занимаемся оптовыми поставками красной икры с Дальнего Востока. Покупаем икру напрямую у заводов-производителей и доставляем её с Камчатки самолетом, а с Сахалина — рефрижераторами по земле. В Санкт-Петербурге мы продаём красную икру оптом и мелким оптом, а также у предприятия есть разрешение на фасовку красной икры в тару, которую реализуем через торговые сети, — рассказывает Андрей Тарабанов. — Также у нас есть фирменный магазин . Началась пандемия… Магазинам шаговой доступности (коим наш фирменный магазин является тоже) это в некой мере сыграло на руку, так как люди стали бояться посещать гипермаркеты из-за боязни заразиться, а больше стали ходить в соседние магазины. Помогло и то, что мы организовали доставку икры до дверей покупателей. А постоянным — даже давали ее с рассрочкой оплаты».

Помещение магазина — это собственность предпринимателя, так что обычных проблем с оплатой аренды, как у многих коллег по розничной торговле, у него не возникло. Более того, он сам сдает небольшие помещения.

«Когда началась пандемия, я сам предложил арендаторам скидку 50% до тех пор, пока не пройдёт кризис. Потому что лучше получать меньше, чем люди закроются и ты будешь искать новых неизвестно сколько времени и не получать прибыль, а наоборот, платить за коммуналку, — рассуждает предприниматель. — И это сработало: люди вышли из пике, сохранили бизнес и рабочие места и платят сейчас полную арендную ставку».

По словам бизнесмена, оборот не вырос, но и не упал: выросло количество покупателей, но средний чек стал меньше процентов на 25%.

«Покупай у своих» — это проект по поддержке малого бизнеса Петербурга: карта, на которой предприниматели могут самостоятельно себя отметить, рассказать о своих товарах и услугах и по желанию предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.