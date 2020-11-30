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«Ростелеком» за 1,3 млрд рублей покупает «Большую тройку», чтобы стать лидером рынка цифровизации обращения с отходами

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» договорилась о покупке 51% разработчика в сфере цифровизации обращения с отходами и экологии ООО «Большая тройка». Об этом 30 ноября сказано в заявлении компании. Сделка оценивается в 1,275 млрд рублей.

Сообщается, что «Ростелеком» заключил соглашение на покупку 1% и колл-опционов на 50% долей ИТ-компании, реализовать которые планируют в первой половине 2021 года.

Предполагается, что сделка позволит «Ростелекому» стать лидером рынка цифровых решений для обращения с отходами различных категорий с общим объемом более 20 млрд рублей в течение пяти лет. «Большая тройка» войдет в состав группы компаний как дочернее предприятие, сохранив ключевой персонал. Компания является лидером рынка, разработанные ею решения позволяют полностью автоматизировать бизнес-процессы региональных операторов, ее продукты используют более 60 субъектов РФ. Ожидается, что в 2020 году выручка «Большой тройки» окажется на уровне 1 млрд рублей.

Выручка «Ростелекома» по итогам III квартала 2020 года выросла на 13% к прошлому году и составила 134,99 млрд рублей. Основную часть доходов группа компаний получила от цифровых сервисов и мобильного бизнеса.

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