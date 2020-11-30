Ненадёжная труба пощекотала нервы жителям Ульянки. Горячий фонтан вырос на пять этажей

Прорыв в Кировском районе Петербурга заставил местных жителей взяться за смартфоны. В понедельник, 30 ноября, их двор на некоторое время обзавёлся фонтаном высотой в несколько этажей.
О коммунальной аварии сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Труба не выдержала на улице Стойкости, 30/2. Водяной столб пробил землю рядом с мусорной площадкой и поднялся на уровень третьего-пятого этажа. Ближайшие окна как будто не подмочило, но подступы к дому залило.
Как уточнили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», в 13:20 фонтан на Стойкости усмирили. Давший течь участок теплосети обеспечивает теплом и горячей водой ближайший лицей, жилых домов в зоне аварии нет.
«Дефект не скажется на теплоснабжении лицея. Информации о пострадавших и причинении вреда третьим лицам нет», — заверили в пресс-службе предприятия. Ремонт займёт около восьми часов — столько на нарушение трубопроводе диаметром в 125 мл отводится по нормативу.