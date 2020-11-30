Кладбище открыло один из своих секретов следователям из Краснодарского края, занимающимся уголовным делом в отношении заместителя генерального директора электросетевой компании.

Как сообщает 30 ноября региональное СУ СК, по данным следствия, руководитель обещал быть посредником для взятки, его действия квалифицируют по части 5 статьи 291.1 УК РФ.

В сентябре 2020 года замгендиректора узнал, что в отношении его подчинённого проводится доследственная проверка, и предложил помочь — передать 10 миллионов рублей должностным лицам, чтобы те не привлекли коллегу к уголовной ответственности. Тот согласился, но попросил время для сбора суммы. А потом он засомневался и 7 октября пришёл в Следственный комитет, где обо всём рассказал.