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В «Народном» на Косыгина порезали покупателя. Он в больнице, обидчик — в розыске

Уголовное дело возбуждено после ссоры покупателей универсама в Красногвардейском районе Петербурга. Разговор на повышенных тонах перерос в поножовщину с привлечением полиции и экстренной госпитализацией.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, борьба между полок с продуктами развернулась в универсаме «Народный» на Косыгина накануне около четырёх часов вечера. По наблюдениям очевидцев, общего языка не смогли найти покупатели, которых с виду приняли за земляков.

Конфликт быстро набрал силу, кульминацией стал удар ножом в бок 28-летнего приезжего из Таджикистана. Его обидчик на этом посчитал вопрос исчерпанным и беспрепятственно ушёл из магазина. Камеры наблюдения поймали его на переходе через проспект Косыгина в сторону Осипенко. Полиция ищет темноволосого молодого мужчину неславянской внешности в длинной чёрной куртке с приметной надписью White.

Раненого спасают в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Ножом противник повредил ему печень, пациента доставили в тяжёлом состоянии.

В полиции случившееся квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

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Комментарии (2)

Петр Петров
Написано один сахар в одни руки!
syshsun
Тамбовский волк земляк,таким нашим землякам.
Как уже осточертели эти тупые рожи.
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