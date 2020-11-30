В «Народном» на Косыгина порезали покупателя. Он в больнице, обидчик — в розыске

Уголовное дело возбуждено после ссоры покупателей универсама в Красногвардейском районе Петербурга. Разговор на повышенных тонах перерос в поножовщину с привлечением полиции и экстренной госпитализацией.



Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, борьба между полок с продуктами развернулась в универсаме «Народный» на Косыгина накануне около четырёх часов вечера. По наблюдениям очевидцев, общего языка не смогли найти покупатели, которых с виду приняли за земляков.



Конфликт быстро набрал силу, кульминацией стал удар ножом в бок 28-летнего приезжего из Таджикистана. Его обидчик на этом посчитал вопрос исчерпанным и беспрепятственно ушёл из магазина. Камеры наблюдения поймали его на переходе через проспект Косыгина в сторону Осипенко. Полиция ищет темноволосого молодого мужчину неславянской внешности в длинной чёрной куртке с приметной надписью White.

